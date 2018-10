Laut IG „Neue Radkersburger Bahn“ gäbe es neue Gerüchte um eine mögliche Schließung der Bahn. Deshalb hat man Verkehrslandesrat Anton Lang einen Brief geschrieben. Diese Gerüchte seien schlichtweg falsch, dementieren die politischen Vertreter von SPÖ, ÖVP und FPÖ.

Wieder einmal ranken sich Gerüchte um ein mögliches Aus für die Radkersburger Bahn © APA/ANDREAS STANGL

Sie kommen beinahe so regelmäßig wie Weihnachten und Ostern, die Gerüchte, um eine mögliche Schließung der Radkersburger Bahn. Aktuell kursieren sie wieder, darf man einem Brief, den Armin Klein, der Obmann der Interessensgemeinschaft „Neue Radkersburger Bahn“ dieser Tage an Verkehrslandesrat Anton Lang (SP) geschickt hat, glauben.

