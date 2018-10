''Voice of Germany''Alle Coaches wollten Weststeirer

Facebook

Matthias Nebel hofft, die Jury überzeugen zu können © The Voice of Germany

Der erste von vier steirischen Kandidaten, die heuer "The Voice of Germany" werden möchten, ist weiter - und wie! Matthias Nebel (26) aus Frauental wollte die Jury mit seiner Version von "Bed of Roses" von Bon Jovi überzeugen was ihm - als einer der ersten Kandidaten in der achten Staffel - auf voller Linie gelungen ist. Alle vier Coaches, sogar die selbsternannten "Bon-Jovi-Skeptiker" Fanta 4, drehten sich für den jungen Weststeirer in den "Blind Auditions" am Donnerstagabend auf ProSieben um und zogen sogar eine richtige Rock-Show ab, um ihn für ihre Teams zu gewinnen. Michael Patrick Kelly griff zur Gitarre und gab "Are you gonna go my way" zum Besten, und Smudo lobte das Talent des Steirer-Rockers sogar mit einem improvisierten Rap.

