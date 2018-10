Die beiden Schlagersternchen Nicole & Anastasia, sie arbeiten hauptberuflich als Assistentinnen des Kabarettduos Kernölamazonen, stellen ihre erste Single "Ohne Mann" vor. Das Video dazu wurde in Wildon gedreht, wo die beiden mit ihren Chefinnen morgen Freitag auch auftreten werden.

Videodreh in Wildon

Nicole & Anastasia sehen ihren Chefinnen, den Kernölamazonen, zum Verwechseln ähnlich © Grassmugg AG

Ihren Chefinnen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt sehen sie zum Verwechseln ähnlich: Nicole & Anastasia, die beiden Assistentinnen der Kernölamazonen, wollen nun ebenfalls eine Karriere in der Unterhaltungsbranche starten - aber nicht als Kabarettistinnen, sondern als Schlagersängerinnen. Als solche waren sie kürzlich in Wildon, wo sie - unter anderem in den Räumlichkeiten ihrer Agentur, der Grassmugg AG - das Video zu ihrer Debütsingle gedreht haben.

