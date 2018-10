Facebook

Titel verteidigt: Ezio Valz Brenta bleibt mit seinem "Ristorante da Ezio" in Leibnitz die beliebteste Pizzeria der Steiermark © Robert Lenhard

Das nennt man wohl einen Lauf: Bereits im Vorjahr hatten die Leser des Gourmetmagazins "falstaff" das "Ristorante da Ezio" in Leibnitz bei einem Online-Voting zur beliebtesten Pizzeria der Steiermark gewählt. Eine Auszeichnung, die auch 2018 in der Südsteiermark bleibt. Mit rund 20 Prozent der Stimmen führt das "da Ezio" auch beim heurigen "falstaff"-Voting ganz klar die Liste der beliebtesten steirischen Pizzerien an. Platz zwei geht mit 15 Prozent an das "Don Camillo" am Grazer Franziskanerplatz, Platz drei an das "Da Silvano" in St. Georgen ob Murau.

Familienbetrieb

Logisch, dass die Freude über die Titelverteidigung bei Lokalbesitzer Ezio Valz Brenta groß ist. Mit einem lauten "Grazie a tutti!" bedankt er sich via Facebook bei seinen treuen Kunden für die Unterstützung. Küchenchef in dem 2010 eröffneten Familienbetrieb ist Ezios Vater Dante, ein Piemontese. Für den Pizzateig nach einem original italienischen Rezept ist seine Mutter Hilde, eine gebürtige Südsteirerin, zuständig. „Wir kochen rein natürlich ohne Geschmacksverstärker und das schmeckt man auch“, betont Ezio Valz Brenta, der neben Pizza auch einen großen Querschnitt aus der italienischen und mediterranen Küche serviert. Man darf gespannt sein, ob dem "da Ezio" nächstes Jahr das "Triple" gelingt.