Im "Alten Kino" in Leibnitz wurde eine Filmpremiere gefeiert. Hauptdarsteller: die herbstliche Südsteiermark. Am 17. und 18. Oktober läuft er auf ORF III.

Gelungene Filmpremiere in Leibnitz © Kindermann

Zur Premiere eines Regionsfilms haben Vertreter der Tourismusverbände Leibnitz Südsteiermark und Sulmtal Sausal - Weinland.Südsteiermark in das revitalisierte frühere Leibnitzer Kino in der Bahnhofstraße eingeladen. Unter dem Titel „Der Geschmack der steirischen Toskana – Herbst in der Südsteiermark“ erzählten dann in dem vom ORF produzierten 45 Minuten Film bodenständige Menschen mit Geschichte vielmehr amüsante Geschichten von Menschen.