Das heurige Jahr wird eines der wärmsten Jahre, die Österreich seit Messbeginn vor 252 Jahren hatte. Der Österreich-Rekord von 120 Sommertagen im Jahr 2003 in Leibnitz wurde von Andau/Seewinkel im Burgenland von Platz 1 übertroffen. In der Steiermark gab es heuer 100 Sommertage.

Erinnerungen an schöne und vor allem heiße Tage: 100 Sommertage wurden heuer in Graz gemessen © Markus Traussnig

Für die langjährige Wetterbilanz ist das Jahr 2018 bereits so ziemlich gelaufen. Es wird eines der wärmsten Jahre in Österreich seit Messbeginn vor 252 Jahren, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien (ZAMG) am Dienstag mit. Selbst wenn November und Dezember ungewöhnlich kalt verlaufen, wird 2018 unter die vier wärmsten Jahre der Messgeschichte kommen.