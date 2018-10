Facebook

Matthias Nebel hofft, die Jury überzeugen zu können © The Voice of Germany

"The Voice of Germany" geht in die achte Runde! Die neue Staffel der Gesangsshow startet am 18. Oktober auf ProSieben und am 21. Oktober in SAT.1. Großartige Talente und mitreißende Bühnen-Performances erwarten die Zuschauer auch in diesem Jahr.