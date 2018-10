Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in Frauental. Zwei Feuerwehren, der Rettungshubschrauber und Grünes und Rotes Kreuz sind im Einsatz.

Auch der Rettungshubschrauber ist bei dem Unfall im Einsatz © Grünes Kreuz

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in Frauental, unweit des Rüsthauses. Die Feuerwehren Frauental und Deutschlandsberg, der Rettungshubschrauber und das Grüne Kreuz sind im Einsatz. Die Bundesstraße B 76 ist aufgrund des Unfalls in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird über Bad Gams umgeleitet (aktuelle Informationen dazu im Antenne Verkehrsservice!)