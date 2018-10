Facebook

Einbrecher waren in Eibiswald aktiv (Sujetfoto) © (c) Rainer Fuhrmann - Fotolia

Eine Baustelle an der B69 im Ortsteil Laaken wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum "Tatort": Unbekannte Täter brachen in einen Baucontainer ein und stahlen einen Verdichtungsstampfer sowie einen Winkelschleifer. Die Schadenshöhe dürfte mehrere tausend Euro betragen.