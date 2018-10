Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bezirksgericht Deutschlandsberg © Barbara Kluger

Nicht immer, aber meistens ist es doch von Vorteil, wenn man sich Gedanken über die Folgen des eigenen Handelns macht, bevor man dieselbigen zur Realität – und somit zur potenziellen Tat – werden lässt. Tut man das nicht, landet man möglicherweise vor dem Bezirksgericht. So, wie jene 18-Jährige, die sich in ihren Berufsschullehrer verliebt hatte. Weil dieser ihre Annäherungsversuche nicht erwiderte, soll sie kurzerhand Whats-App-Nachrichten gefälscht und ihr Umfeld glauben lassen haben, dass sie von dem Lehrer gestalkt werde. Dafür musste sie sich nun vor der Bezirksrichterin in Deutschlandsberg verantworten. „Wie haben’s denn das überhaupt gemacht?“ „Es gibt da so Apps.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.