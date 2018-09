Martin Brenner wurde 1585 Fürstbischof der Diözese Seckau und Leiter der Gegenreformation. Seine Bibliothek ist nun Teil des „Memory of the World“-Registers.

Halbfigurenporträt von Fürstbischof Martin Brenner von 1595 © Wikipedia

Am 14. September nahm die österreichische Unesco-Kommission 18 historisch und kulturell bedeutende Dokumente und Sammlungen in das nationale „Memory of the World“-Register auf. Darunter befinden sich das Moskauer Memorandum von 1955, der Nachlass von Franz Lehar, die Vorauer Volksbibel von 1467 sowie die Brenner-Bibliothek, die Büchersammlung des Seckauer Bischofs Martin Brenner, der von 1585 bis 1615 im Amt war.