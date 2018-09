Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Jud’sche Haus (heutiges Rathaus) 1890 © K.K.

Wer aufmerksam den Deutschlandsberger Hauptplatz entlang flaniert, dem stechen die Infotafeln an den Häuserfassaden sofort ins Auge. Sie erzählen die Geschichte der Gebäude in aller Kürze. Wer sich in Details vertiefen möchte, dem bietet nun die neue „Historische Jubiläumsbroschüre 100 Jahre Stadt Deutschlandsberg“, verfasst von Stadthistoriker Gerhard Fischer, dazu Gelegenheit.

Darin erfährt man unter anderem, dass der Deutschlandsberger Hauptplatz ursprünglich eine Durchzugsstraße war. Die erste Siedlung entstand vermutlich am Unteren Platz, wo sich zwei alte Handelsstraßen kreuzten. Die meisten Häuser stammen aus dem 16. Jahrhundert. Sie waren ursprünglich ebenerdig gebaut, mit Bachsteinen gemauert und nur mit Schindeln oder Stroh gedeckt. Nach zwei großen Bränden im 18. Jahrhundert deckte man die Dächer mit Ziegel ein und baute Brandschutzmauern.