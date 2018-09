Facebook

Rund 3700 Restmülltonnen werden im Stadtgebiet von Leibnitz mit Chips ausgerüstet © Robert Lenhard

Für Verunsicherung bei vielen Leibnitzerinnen und Leibnitzern sorgt derzeit eine „Wichtige Amtliche Mitteilung“ der Stadtgemeinde, die als Flugblatt an alle Haushalte zugestellt wurde. Darauf wird eine Überprüfung der Restmülltonnen im gesamten Gemeindegebiet angekündigt. Hintergrund sei eine Systemumstellung, die es notwendig mache, dass alle Restmülltonnen mit Chips ausgerüstet und neu registriert werden.

Aus diesem Grund werden die Bürger gebeten, ihre Restmülltonnen ab morgen an vier vorgegebenen Terminen an der Straßengrundgrenze bereitzustellen. Andernfalls – und jetzt kommt's – könne ab 2019 keine Entleerung mehr erfolgen. Ein unangenehmer Gedanke – vor allem für jene, die ihre Mülltonne zum vorgegebenen Termin nicht an die Straße stellen können.

