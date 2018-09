Grüne laden zu Kinofilm und Diskussion

Zu einer gratis Filmvorführung im Dieselkino Leibnitz laden am Freitagabend die Grünen. Anschließend gibt es eine Diskussion mit der Landtagsabgeordneten Sandra Krautwaschl und mit Herbert Kain von "Bio Ernte Austria".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Plakat zum Film © KK

Zu einem Kino-Abend laden die Grünen am Freitag in Leibnitz: Die Dokumentation „The Green Lie“ steht am Freitag um 19 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Programm. Nach dem Film wird die Grüne Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl gemeinsam mit Herbert Kain von „Bio Ernte Austria“ und dem Publikum über den Film und die darin geschilderte Problematik diskutieren.