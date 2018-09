Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kreativkopf Wadada Leo Smith ist der heurige Leit-Act des Jazzfestival Leibnitz © K.K.

Lange haben Jazzliebhaber diesem Event entgegengefiebert. Morgen, Donnerstag, ist es endlich so weit: Mit dem Auftritt von Daniel Hersekedal & Marius Neset im Weinkeller von Schloss Seggau wird das bereits sechste Jazzfestival Leibnitz am 27. September eröffnet. Bis inklusive Sonntag, 30. September, stehen fast ein Dutzend Gigs am Programm. Die mit Spannung erwarteten Ensembles kommen diesmal aus Norwegen, Italien, den USA, Österreich, Kuba und Frankreich. Daneben gibt es wieder zwei Mal Jazz For Kids und eine Ausstellung samt Vortrag zum Thema Jazzfotografie.

Jazz-Legende aus Chicago

Leit-Act der heurigen Ausgabe ist die Chicagoer Jazz-Avantgarde-Legende Wadada Leo Smith. Begleitet wird der 75-jährige Trompeter vom Great Lakes Quartet, das ebenso wie sein Star exklusiv am Freitag, 28. September, um 21.30 Uhr im Kulturzentrum Leibnitz zu Gast sein wird.

Das gesamte Programm inklusive Infos zu Karten finden Sie hier.