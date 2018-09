Facebook

Brandalarm im südsteirischen Gut Pößnitzberg: Die Feuerwehr war umgehend am Einsatzort © FF Leutschach

Mit einer Schrecksekunde begann der Dienstag für die rund 60 Gäste im Gut Pößnitzberg in Leutschach an der Weinstraße. Kurz vor 5.45 Uhr wurden sie unsanft von der Brandmeldeanlage des Hauses aus dem Schlaf gerissen, weil ein Rauchmelder im Heizraum angeschlagen hatte. Die automatisch alarmierte Freiwillige Feuerwehr Leutschach machte sich umgehend auf den Weg zum Einsatzort. In der Zwischenzeit war in dem Hotel bereits die Evakuierung angelaufen. "Es gab keine Probleme, die Gäste haben Ruhe bewahrt und sich geordnet zum Sammelpunkt im Freien begeben", berichtet Hoteldirektor Rainer Ogrinigg.