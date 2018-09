Facebook

Bauprojekte sorgen immer wieder für Ärger unter Anrainern - wie etwa in Wagna © Thomas Wieser

Bei der Baubesprechung hieß es noch, die riesigen Bäume bleiben stehen“, ärgert sich der Musiker Oliver Mally. „Und plötzlich waren dann alle weg.“ Nachsatz: „Wir wollen keinen Wirbel: Aber wie geht das?“

In der Siedlungsstraße in Wagna errichtet eine Baufirma auf dem Grund eines früheren Einfamilienhauses ein neues Gebäude mit 18 Wohnungen. Mallys Nachbarin Silvia Ferk grenzt direkt an das Grundstück an. Der Baumbestand am Rande des Baugrundstückes sollte als Sichtschutz erhalten bleiben. „Das wurde mir auch bestätigt“, so Mally. Doch im Zuge der Einrichtung der Baustelle wurden die Bäume kürzlich umgeschnitten. Ferk: „Wir haben jetzt überhaupt keine Privatsphäre mehr. Ich will gar nicht mehr draußen sitzen. Es ist ein Horror. Wir überlegen schon, wegzugehen.“