Im Partnerlook mit dem Sofakissen: Designerin Lisi Lang und Tischlerin Birgit Kumpusch stellten eine gemeinsame Kollektion vor. Anlass war das 40. Jubiläum der Tischlerei Kumpusch in Gleinstätten.

Lisi Lang und Birgit Kumpusch © KANIZAJ Marija-M.

Die eine war Österreichs jüngste Tischlermeisterin und feiert mit 35 bereits das 40-jährige Firmenjubiläum. Die andere ist schon seit Jahren ein Fixstern in der Wiener Modeszene und hat gerade erst ihren neuen Shop in der Wiener Westbahnstraße eröffnet. Die beiden Südsteirerinnen Birgit Kumpusch – sie übernahm 2014 die Firma ihrer Eltern – und Modedesignerin Lisi Lang („lila“) haben zum Jubiläum der Gleinstättner Tischlerei Kumpusch am Samstag ihr gemeinsames Projekt „kumpusch X lila“ gezeigt – eine gemeinsame Möbel- und Modekollektion.