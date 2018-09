Freitagabend erfolgte in Deutschlandsberg der Auftakt zum "Sturm auf den Schilcher". Bis Sonntag steht die Stadt ganz im Zeichen von regionalem Brauchtum und Kulinarik.

Auch die regionale Prominenz ließ sich den Auftakt von Sturm auf den Schilcher nicht entgehen © (c) Robert Lenhard

Das Motto ist bei dieser Veranstaltung Programm: Bereits zum neunten Mal bläst man in Deutschlandsberg an diesem Wochenende zum "Sturm auf den Schilcher". Dementsprechend strömten die Besucher bereits Freitagabend zur Eröffnung auf den Hauptplatz, der bis inklusive Sonntag ganz im Zeichen von regionalem Brauchtum und Kulinarik steht.

Traditionell begann das bunte Treiben mit einem sternförmigen Einmarsch von fünf Musikkapellen aus der näheren Umgebung. Neben den Lokalmatadoren, der Stadtkapelle Deutschlandsberg, bliesen auch die Musikkapellen aus Bad Gams, St. Oswald-Kloster, Frauental und Osterwitz den Besuchern ordentlich den Marsch.

Offiziell eröffnet wurde der "Sturm auf den Schilcher" von Bürgermeister Josef Wallner, der Weinkönigin Katja I. begrüßen durfte. Die Leutschacherin outete sich als Schilcher-Fan, was ihr einen besonderen Applaus vom Publikum einbrachte. Mit ihr bei einem Glas Schilcher-Sturm anstoßen durften unter anderen Bundesrat Hubert Koller und Landtagsabgeordnete Helga Kügerl.

Deutschlandsberg: Auftakt zum Sturm auf den Schilcher Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard Robert Lenhard 1/17

Frühstück der Kleinen Zeitung

Das Programm geht bei jeder Witterung am Samstag ab 10 Uhr weiter. Das gilt auch für das Frühstück der Kleinen Zeitung, das von 9 bis 11 Uhr in der Stadtgalerie am Hauptplatz stattfindet. Danach können Sie unseren Redakteuren noch bis 18 Uhr bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken.

