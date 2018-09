Kommen Sie vorbei Die Kleine Zeitung zu Gast in Deutschlandsberg

Am Freitag und Samstag können Sie uns in unserer Pop-up-Redaktion in der Stadtgalerie Deutschlandsberg besuchen. Samstagfrüh gibt es zudem ein gratis Frühstück. Kommen Sie vorbei und blicken Sie unseren Redakteuren bei der Arbeit über die Schulter!