Nach massivem Protest gegen Straßen-Verschmälerung in der Weststeiermark haben sich Kritiker und Land auf einen Kompromiss geeinigt. Erster Abschnitt bleibt so breit wie jetzt, für den Rest sucht man gemeinsam Lösungen.

Kritiker des Rückbaus der B69 und Vertreter des Landes einigten sich auf die weitere Vorgangsweise © Robert Lenhard

Eine gute Stunde lang wurde am Donnerstag beim „Mini-Gipfel“ zur B 69 im Eibiswalder Rathaus diskutiert. Hintergrund war die im Zuge der Sanierung zwischen Kärntner Landesgrenze und Eibiswald geplante Verschmälerung der Straße, was in der Region auf heftigen Widerstand stieß. Umso überraschender war, dass nach dieser relativ kurzen Debatte weißer Rauch aufstieg. Gegner des Rückbaus, allen voran die Marktgemeinde sowie der Radclub Eibiswald, einigten sich mit Vertretern der Verkehrsabteilung des Landes auf einen Kompromiss.

