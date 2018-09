Wetterexperten prognostizieren für 22. September Regen in Leibnitz. Der große Kinderflohmarkt in der Schmiedgasse findet daher nicht statt.

Kein Kinderflohmarkt am Samstag in Leibnitz © KK

Alles ist organisiert, fast hundert Tische sind bestellt und dennoch ziehen die Veranstalter des großen Leibnitzer Kinderflohmarktes die Notbremse. "In Absprache mit Gerhard Kubik vom Schachverein Boom Software Leibnitz, haben wir uns entschieden, die Veranstaltung am 22. September abzusagen", so Organisatorin Barbara Draxler.