Anlässlich "100 Jahre Stadt Deutschlandsberg" schlägt die Kleine Zeitung am Freitag und Samstag in der Stadtgalerie ihre Zelte auf. Besuchen Sie uns und erleben Sie hautnah, wie Nachrichten entstehen. Am Samstag gibt es ein gratis Frühstück.

Das Zentrum von Deutschlandsberg verwandelt sich am Samstag wieder in einen großen Frühstückssaal © Ortner

Es ist ein Jubiläum, an dem niemand in der Region vorbeikommt: 100 Jahre Stadt Deutschlandsberg werden schon das ganze Jahr über gebührend gefeiert. So auch dieses Wochenende beim traditionellen „Sturm auf den Schilcher“. Von Freitag bis Sonntag dreht sich im Zentrum der Schilcherstadt wieder alles um regionale Kulinarik, Brauchtum und Unterhaltung.

Mittendrin ist heuer erstmals auch die Kleine Zeitung. Am Freitag und Samstag werden wir als Ergänzung zu unserem permanenten Regionalbüro in Leibnitz in der Stadtgalerie Deutschlandsberg eine Außenstelle beziehen. Jeweils von 9 bis 18 Uhr haben Sie, liebe User, die Möglichkeit, uns in dieser Pop-up-Redaktion zu besuchen und hautnah mitzuerleben, wie die Kleine Zeitung entsteht. Blicken Sie unseren Redakteuren über die Schulter, wie sie aktuelle Nachrichten aus der Region für alle Kanäle – von der gedruckten Zeitung bis zum Online-Artikel und der Push-Nachricht am Smartphone aufbereiten. Natürlich freuen wir uns auch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wer möchte, kann als Souvenir eine personalisierte Titelseite der „Kleinen“ mit dem eigenen Bild mit nach Hause nehmen.

Gratis Frühstück am Samstag

Damit nicht genug, laden wir Sie am Samstag ein, bei einem kostenlosen Frühstück mit uns in den Tag zu starten. Von 9 bis 11 Uhr – so lange der Vorrat reicht – werden vor der Stadtgalerie Kaffee und Gebäck verteilt. Natürlich können Sie dabei auch gemütlich in der aktuellen Ausgabe der „Kleinen“ schmökern. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, beliebte Bücher und Magazine aus dem Kleine Zeitung-Sortiment beziehungsweise Mondkalender vor Ort zu erstehen.

Natürlich haben wir auch an unsere kleinen Gäste gedacht: Für sie gibt es kostenlose Exemplare der Kleine Kinderzeitung sowie ein buntes Kinderprogramm mit Kinderschminken Helium-Luftballons, etc. (Freitag ab 12 Uhr bzw. am Samstag ab 9 Uhr).

Es ist also angerichtet für ein stürmisches Fest mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Kleinen Zeitung. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns!

Sturm auf den Schilcher Wo: Hauptplatz Deutschlandsberg Freitag: Bauernmarktfest (9), Sterneinmarsch der Musikkapellen (18.30), Eröffnung (20), Konzerte der fünf Musikkapellen (20.30). Samstag: Fanwanderung mit Nordwand und Schilcherlandbuam (10, Rathaus), Schneiderwirt-Trio (10), Landsberg-Trio (13), Schilcherlandbuam (16), Konzert Nordwand (19). Sonntag: Gottesdienst (10), Volkstanzgruppe Bad Gams (11), Berg- und Hüttenkapelle St. Martin/S. (11.15 ), Knöpferlstreich und Volkstanzgruppe St. Martin/S. (12.15), Familienmusik Kiegerl u. Osterwitzer Schuhplattler (14.35).