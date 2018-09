Wegen familiärer Probleme wollte Sonntagabend ein 43-jähriger Südsteirer in Lebring von einer Autobahnbrücke springen. Polizisten konnten ihn durch gutes Zureden davon abhalten.

Polizisten konnten in Lebring einen Suizid verhindern © Hetizia - Fotolia

Dem beherzten Einsatz mehrerer Polizisten hat ein 43-jähriger Südsteirer sein Leben zu verdanken. In einem SMS an seine Tochter hatte er Sonntagabend angekündigt, in Lebring von einer Autobahnbrücke springen zu wollen. Hintergrund dürften familiäre Probleme und ein kürzlicher Jobverlust gewesen sein.