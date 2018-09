Weil der Lenker vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich Sonntagabend sein Pkw selbstständig und krachte in den Garten des Nachbarn. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden ist aber groß.

Die Feuerwehr barg den Pkw © FF Heiligenkreuz/Andreas Fruhmann

Eine kleine Unachtsamkeit führte Sonntagabend in Heiligenkreuz am Waasen (Bezirk Leibnitz) zu einem aufwändigen Feuerwehreinsatz. Der Lenker eines Pkw hatte beim Abstellen vergessen, die Handbremse des Fahrzeugs anzuziehen. Weil das Gelände abschüssig war, machte sich der Wagen wenig später selbstständig und krachte in den Garten des Nachbarn. Dabei durchbrach der Pkw einen Zaun und kam auf einer Wiese, nur wenige Meter vor dem Wohnhaus, zum Stillstand.

Zum Glück hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Garten auf, sodass niemand verletzt wurde. Die erschrockenen Bewohner alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen, die gemeinsam mit der Stadtfeuerwehr Leibnitz die aufwendige Bergung vornahm. Das Auto hatte sich im Zaun verkeilt und musste mit einem Kran aus dem Garten gehoben werden, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Dennoch entstand sowohl am Wagen als auch am Zaun erheblicher Sachschaden. Während der Bergung musste die Unfallstelle aus Sicherheitsgründen gesperrt werden - auch aufgrund vieler Schaulustiger.

