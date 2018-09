Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marie Knittelfelder - alias Aline Aliberti - und ihr Ehemann Hermann © KK

Sie war Ehrenbürgerin von Wies und pflegte Bekanntschaften mit den literarischen Größen ihrer Zeit. In Straß erinnern noch heute eine Grünanlage und eine Gedenktafel an sie. Die Rede ist von der weststeirischen Dichterin Aline Aliberti, alias Marie Knittelfelder. Geboren wurde sie am 9. Dezember 1885 als Maria Leitner in Wies – als jüngstes von drei Kindern. Die Mutter wuchs in Ehrenhausen auf und war die erste Postmeisterin der Steiermark. Der Vater war als Volksschullehrer in Wolfsberg im Schwarzautal tätig. Das Paar ließ sich schließlich in Wies nieder, wo Johann Leitner die vier Prinzessinnen der Familie Lichtenstein auf Schloss Burgstall unterrichtete.