Sag' niemals Minigolf dazu In Voitsberg steht das Champions League-Finale im Bahnengolf an

Bald geht in Voitsberg das Champions League-Finale im Bahnengolf über die Bühne. Christian Gobetz, Präsident der österreichischen Minigolfer erklärt, was an dem kleinen großen Sport so faszinierend ist.