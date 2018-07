Die aufregende Geschichte des steirischen Unternehmens Ecoplast ist um ein Kapitel reicher: 2015 noch von einem Großbrand geplagt, dann schnell wieder in die Spur gefunden, bekommt man nun einen neuen Eigentümer.

Ecoplast wird an die Borealis verkauft © Ecoplast

Der Chemiekonzern Borealis übernimmt die im steirischen Wildon ansässige Recyclingfirma Ecoplast. "Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der zuständigen Behörden", teilte Borealis am Dienstag mit. Kaufpreis wurde keiner genannt. Ecoplast verarbeitet laut der Aussendung pro Jahr rund 35.000 Tonnen Kunststoffabfälle von Haushalten und Industrieverbrauchern und wandelt sie in Rezyklate um.

"Diese sind hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, für den Kunststofffolienmarkt vorgesehen." Der Recycler verbuchte mit 60 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von 13 Millionen Euro. "Borealis möchte ein Anbieter von Kunststofflösungen für die Kreislaufwirtschaft sein und wir sehen Ecoplast als eine wichtige Ergänzung zu mtm in Deutschland", kommentierte Borealis-Chef Alfred Stern die Übernahme.

Noch im Jahr 2015 hatte Ecoplast mit dem größten Brand in der jüngeren Bezirksgeschichte von Leibnitz zu kämpfen. Bis zu 800 Feuerwehrleute schafften es in drei Tagen aber, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Bei Ecoplast hatten sich gelagerte Kunststoffabfälle selbst entzündet.

Am Ende brachte die erfolgreiche Einsatzführung der Feuerwehr Wildon viel Lob ein und auch die von einem Schaden in Millionenhöhe betroffene Firma fand wieder in die Spur. Die Sanierung war bereits zu Jahresende 2015 weitgehend abgeschlossen, ab Jänner 2016 herrschte wieder Vollbetrieb.

Ein Bild vom Großbrand im Jahr 2015 Foto © APA/ÖAMTC