Auf Erfolgskurs segelt Natalie Holzner. Am Sonntag ist sie bei TV-Show mit Stefan Mross zu Gast

Natalie Holzner aus Wildon ist am Sonntag in der Show von Stefan Mross zu Gast © PETER GODA

Eine junge Sängerin, die in Wildon beheimatet und bei USP Enterprises unter Vertrag ist, macht derzeit in Deutschland von sich reden: Natalie Holzner (26) wurde im Rahmen der Sommerhitparade mit ihrem selbst geschriebenen Song „Gestrandet im Paradies“ in die ARD-TV-Sendung „Immer wieder Sonntags“ mit Stefan Mross geholt.