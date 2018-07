Facebook

© Lars Koch - Fotolia

Eine 66-jähriger Südsteirer erstattete bei der Polizei Anzeige, weil ihm am Dienstag kurz nach Mittag mehrere Tausend Euro aus der Geldbörse gestohlen worden sein sollen. Zuvor hatte er dem mutmaßlichen Dieb nach seinen Angaben sogar noch einige Münzen gegeben, "damit er sich etwas zum Trinken kaufen kann".

Der unbekannte Täter bot laut der Anzeige am Dienstag gegen 12.15 Uhr vor einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in der Dechant-Thaller-Straße Zeitschriften zum Verkauf an. Der 66-Jährige wollte gerade sein Einkaufswagerl zurückstellen, als ihn der Mann ansprach. Der Südsteirer gab an, dem Unbekannten eine Zeitschrift abgekauft ihm sogar noch weiteres Kleingeld dazugegeben zu haben. Das nützte der Dieb offenbar aus und zog ihm unbemerkt einige Tausend Euro aus der Geldtasche. Das bemerkte das Opfer erst kurz danach.

Täterbeschreibung

Bei dem Unbekannten soll es sich laut Polizei um einen Mann ungepflegter Erscheinung handeln, der zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß ist und eine untersetzte Statur sowie kürzere, dunkle Haare hat. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Leibnitz unter der Telefonnummer 059 133/6160.