Am Unfallauto entstand Totalschaden © FF Wagendorf

Bereits am Sonntag ereignete sich am Vulkanlandkreisverkehr in Wagendorf (Gemeinde St. Veit) ein schwerer Verkehrsunfall. Der Lenker dürfte die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren haben. Daraufhin dürfte er von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum gekracht sein.

Vogau: Fotos vom Unfalleinsatz Der Lenker eines Sportwagens dürfte im Vulkanlandkreisverkehr in Wagendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. FF Wagendorf Im Einsatz waren die Feuerwehren Wagendorf, Labuttendorf und Vogau sowie der Rettungshubschrauber. FF Wagendorf Weitere Einsatzfotos. FF Wagendorf FF Wagendorf FF Wagendorf 1/5

Eine Person wurde laut Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Das Unfallauto wurde schwer beschädigt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wagendorf, Labuttendorf und Vogau sowie der Notarzthubschrauber.