Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hitzige Debatten gab es zuletzt im Leibnitzer Rathaus © Wieser

Während sich über Leibnitz dunkle Gewitterwolken zusammenbrauten, tagte Donnerstagabend der Leibnitzer Gemeinderat. Und es ging im Rathaus kaum weniger hitzig zu, als draußen. Noch ehe der erste Tagesordnungspunkt behandelt wurde, wurde es ordentlich laut im Sitzungssaal. Der Grund: Die FPÖ hatte in einer Aussendung das Projekt Flügge – Flüchtlinge in Gesellschaften und Gemeinden – ins Visier genommen. Getitelt wurde „Verein kassiert fast das Dreifache der veranschlagten Fördersumme“. Auch heißt es in nachfolgendem Text unter anderem: „Schluss mit dem Förderwahn zulasten der Leibnitzer Bevölkerung“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.