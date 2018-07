Der Südsteirer Thomas Petritsch feiert mit der Band Granada Höhenfluge. Aber was hält er vom Vergleich mit Wanda und von Alkohol auf der Bühne? Und wann spielt es in der Heimat Granada?

Entspannt im Gastgarten der Gamlitzer Weinstube in Graz: Thomas Petritsch, Sänger, Texter und Musiker von Granada © Thomas Wieser

Sie sind Sänger der Band Granada, die derzeit sehr erfolgreich ist. Kürzlich kam das zweite Album heraus, es gibt in den kommenden Wochen viele Auftritte in Deutschland und Österreich. Aber wieso kann ein Südsteirer so gut auf Wienerisch singen?

THOMAS PETRITSCH: Wienerisch ist das nicht. Es ist kein Versuch, den Wiener Dialekt nachzumachen. Es ist ein städtisches Österreichisch, eher noch Grazerisch als Wienerisch. Die Sprache in den Städten vermischt sich ja.

