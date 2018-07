Belgien als Vorbild Drei Vereine revolutionieren Fußballausbildung

Facebook

Stehen hinter dem neuen Konzept: SV Lebring-Obmann Franz Labugger und Fußballexperte Hermann Kern © Robert Lenhard

Nicht nur in Russland wird dieser Tage Fußballgeschichte geschrieben. Fernab der großen Weltmeisterschaft ist auch in der Südsteiermark einiges in Bewegung. Konkret bei den drei Fußballvereinen Lebring, Tillmitsch und Hengsberg, die sich dazu entschlossen haben, in der Nachwuchsausbildung einen völlig neuen Weg einzuschlagen.

Treibende Kraft dahinter ist ein alter Bekannter: Hermann Kern, von 2015 bis 2017 Co-Trainer des SV Lebring. Der ehemalige Sturm- und GAK-Spieler gilt auch im Nachwuchssektor als erfahrener Fachmann. Unter anderem arbeitete er als Trainer der GAK-Akademie und baute die Red Bull Akademie in Ghana als General Manager wesentlich mit auf. Auch die im abgelaufenen Schuljahr in den Pflichtschulen von Lebring, Lang und Hengsberg eingeführte „Ballschule“ – wir berichteten – stammt aus seiner Feder.

