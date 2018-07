Zu Übungszwecken heulten am Montagabend bei den Feuerwehren der Marktgemeinde Heiligenkreuz die Sirenen. Elf Feuerwehrtaucher übten am Wochenende am Attersee, bereits vorige Woche fand eine Abschnittsübung in Weitendorf statt.

© FF Heiligenkreuz/Daniel Nagler

Zu einer gemeinsamen Übung wurden am Montagabend die Feuerwehren Heiligenkreuz am Waasen, Großfelgitsch und St. Ulrich am Waasen alarmiert. Die insgesamt 70 Feuerwehrleute hatten zur Aufgabe, verletzte Personen aus einem Seniorenheim zu evakuieren und diese mittels Drehleiter und Schiebeleiter zu retten und dann an eigens eingerichtete Sanitätsplätze zu übergeben.

Realitätsgetreues Make-Up und eingeschlossene Mitarbeiter des Pflegeheimes machten diese Übung praxisnah und ließ diese realistisch wirken. Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leibnitz war an der Übung beteiligt. Mithilfe der Drehleiter "retteten" die Mitglieder Personen aus den obersten Stockwerken und erprobten die neu errichteten Aufstellflächen für den Ernstfall.

Foto © FF Heiligenkreuz/Daniel Nagler

Mehrere Atemschutztrupps wurden systematisch eingesetzt, um die Statisten in sichere Brandabschnitte zu begleiten, sowie versteckte Dummies aus den simulierten Flammen zu befreien.

Unter der ärztlichen Leitung von Nikolaus Hanfstingl versorgten die Ärztin Petra Baumgartner und Mitarbeiter des Roten Kreuz Heiligenkreuz die Statisten, die unterschiedliche Verletzungen aufwiesen, bei insgesamt zwei Sanitätsstellen.

Foto © FF Heiligenkreuz/Daniel Nagler

Übungsbeobachter waren Bürgermeister Franz Platzer, Josef Krenn, Andreas Kainz, Patrick Pichler und Rene Söls, die die Leistungen aller Kameraden lobten und deren vorbildliche und professionelle Herangehensweise an diesen Einsatz bestätigen. Foto © FF Heiligenkreuz/Daniel Nagler

Am vergangenen Wochenende übten auch elf Feuerwehrtaucher und Bootsführer aus dem Bezirk Leibnitz sowie ein Feuerwehrmitglied aus Deutschlandsberg in Weyregg am Attersee den Taucheinsatz.

Bereits vergangenen Woche fand zudem bei der Firma Trans Austria Gasleitung GmbH in Weitendorf in der Gemeinde Wildon eine groß angelegte Abschnittsübung statt.

