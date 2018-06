Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wo jetzt noch Bio-Kartoffel und Bio-Getreide wachsen, soll in Laafeld eine Öko-Insel entstehen © Walter Schmidbauer

Wilfried Gombocz aus Laafeld hat viele Markenzeichen. Er gehört als Werkelmann zum Bad Radkersburger Stadtbild, war viel in der Welt – bevorzugt in Indien – unterwegs, bewirtschaftete seit 1987 eine elf Hektar große Bio-Landwirtschaft, werkte als Kunstkeramiker, gab zwei Bücher heraus und war einer der Gründerväter des Pavelhauses.

Ein Markenzeichen trägt er stets: seinen federgeschmückten Hut. „Scho mei Großvota hot immer gsogt, wennst kloa bist, muast an huat trogn, damitst ausschaust wia a richtiger Lotter“, lächelt er im gepflegten Stoasteirisch. Sein Großvater Leopold Gombocz war es auch, der 1903 von Karlsdorf (jetzt Korovci und Teil der slowenischen Gemeinde Cankova) nach Laafeld zog und dort einen Grund ankaufte. Bekannt wurde Leopold Gombocz als „Beinvoglzüchter“. Seine Groß-Imkerei war in der ganzen Monarchie bekannt.

Drei Markenzeichen von Wilfried Gombocz: weißer Bart, Hut und seine Drehorgeln Foto © Walter Schmidbauer

1949 wurde Wilfried Gombocz als Sohn des Kleinbauern Ferdinand Gombocz geboren. Dessen Erinnerungen waren Basis für das zweite Buch „Jawohl! Nie wieder Krieg!“. Das erste Buch hatte er seinem Großvater mütterlicherseits gewidmet: „Mitten durch Leib und Seele“.

Koch und Zuckerbäcker

Nach der Schulzeit lernte der junge Fridolin, wie er sich auch gerne nennt, Koch und Zuckerbäcker und war 17 Jahre lang im Tourismus tätig. 1987 übernahm er die elterliche Landwirtschaft und begann sofort, auf bio umzustellen. „Ich war Nummer 134 der steirischen Bio-Bauern“, erinnert er sich. Vor zehn Jahren verpachtete er seinen Grund an den Bio-Bauern Franz Pircher aus Goritz. „Er hat meine Flächen mit viel persönlichem Einsatz und Liebe bewirtschaftet, geht jetzt aber selbst in Pension“, erzählt Gombocz. Seine drei Kinder haben kein Interesse, die Landwirtschaft weiter zu führen. Die beiden Töchter Brigitta und Elisa leben in Neuseeland und in Kalifornien, Sohn Stefan ist Keramiker in Leibnitz. Auch die Suche nach einem Pächter, der die Gründe weiterhin biologisch bewirtschaftet blieb bisher erfolglos.

Öko-Inseln für Artenvielfalt

„Ich will aber nicht, dass der Grund verscherbelt wird und dann die Giftspritzen auffahren. Meine 30 Jahre langen Bemühungen für die biologische Landwirtschaft wären mit einem Streich zunichtegemacht“, erklärt Gombocz seinen Beweggrund, zwei Hektar dem Naturschutzbund zu schenken. Der Schenkungsvertrag ist seit Kurzem auch notariell beglaubigt. „Ein Gewinn für die Natur, aber auch eine Verpflichtung“, freut sich Johannes Gepp, Präsident des steirischen Naturschutzbundes. Erst kürzlich hat der Naturschutzbund auch in Dietzen, Gemeinde Halbenrain, einen 1,4 Kilometer langen Baumstreifen mit Unterstützung des Landes und der Agrarbezirksbehörde gekauft. Gemeinsam mit der Fläche in Laafeld sollen es Öko-Inseln zur Erhaltung und Ausdehnung der Artenvielfalt werden. Notariatsakt: Wilfried Gombocz, Johannes Gepp (l.), Markus Ehrenpaar (2.v.r.) (Naturschutzbund) Foto © KK

Gombocz hat schon viele Ideen, wie diese Öko-Insel in Laafeld aussehen könnte. Im Herbst will er gemeinsam mit dem Naturschutzbund mit der Umsetzung beginnen und dabei auch die Bevölkerung zur Mithilfe einladen.

Für die restlichen sechs Hektar Ackerfläche – drei Hektar der Landwirtschaft sind Wald – sucht Gombocz noch einen Pächter, der sie biologisch bewirtschaftet. „Ich würde ihm auch beim Pachtzins entgegenkommen“, hebt der pensionierte Bio-Bauer hervor.

Sollte keiner gefunden werden, kann sich Gombocz auch eine unentgeltliche Verpachtung an den Naturschutzbund vorstellen.