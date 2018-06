1,02 Millionen Euro Schulden - die Grazer Catering-Firma Revita ist insolvent. Diese betreibt auch den Buschenschank Skoff Original in Gamlitz. Der Gastrobetrieb soll aber aufrecht erhalten bleiben.

Skoff Original in Gamlitz

Der Buschenschank Skoff © Skoff

Die Catering-Firma Revita ist zahlungsunfähig. Laut den Kreditschutzverbänden KSV und AKV gibt es Verbindlichkeiten in der Höhe von 1,02 Millionen Euro. Rund 670.000 davon entfallen auf Lieferanten. Die Aktiva beziffert man mit rund 351.000 Euro, wovon rund 201.000 Euro durch Sonderrechte der Hausbank belastet sein sollen, sodass sich ein Aktivvermögen von rund 150.000 Euro ergibt. Jedenfalls soll das Unternehmen weitergeführt, das Bistro in Graz soll einem Interessenten übergeben werden. Insgesamt soll die Firma umstrukturiert werden, um dann wirtschaftlich lebensfähig sein zu können. Der angebotene Sanierungsplan: 20 Prozent Quote binnen zwei Jahren.