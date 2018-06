Am Samstag starten wieder 2000 Enten zum Wohltätigkeitsrennen im Hietlbad in Deutschlandsberg – zum voraussichtlich letzten Mal.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 2000 Enten gehen beim Entenrennen im Hietlbad an den Start © KK

Zum siebten Mal geht am Samstag in Deutschlandsberg das Entenrennen im Hietlbad über die Startlinie. Wie auch schon die Jahre zuvor kommt der Erlös den Deutschlandsberger Kindergärten und Schulen zugute – zu 100 Prozent, wie Wolfgang Gosch, der Organisator des Wohltätigkeitsrennens, versichert: „Wir haben keinen Verwaltungsaufwand, vom Gewinn ist in all den Jahren nicht einmal für eine Briefmarke Geld draufgegangen, sondern ausschließlich den Kindern zugute gekommen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.