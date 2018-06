Facebook

Erfolgreich: Gabriele Haring (l.) mit Clooney und Simone Ullrich-Pansi mit Babou © Kuzmicki

Wir haben lauter Stars“, schmunzelt Gabriele Haring und spielt damit auf den Namen ihres Hundes „Clooney“ an. Obwohl, nur am Namen liegt es nicht, dass der siebenjährige Chinesische Schopfhund mediales Interesse erzeugt. Vielmehr ist „Clooney“ im Agility-Hundesport mit seinem Frauerl höchst erfolgreich unterwegs und hat sich jetzt sogar für die Weltmeisterschaft in Schweden qualifiziert.

Ebenso wie die fünfjährige „Babou“ und ihr Frauerl Simone Ullrich-Pansi. Letztere sind übrigens schon das dritte Mal bei einem derartigen Großereignis am Start und freuen sich schon sehr auf ihr Antreten. „Es gibt nichts schöneres, als in ein WM-Stadion einzulaufen. Die Stimmung brodelt und man kann das tun, was man liebt. Und noch dazu ist Babou eine totale Rampensau“, lacht Ullrich-Pansi. Gabriele Haring ist da schon deutlich aufgeregter. Aber ihre Sportkollegin kann beruhigen: „Freut’s euch einfach drauf.“

Vor mittlerweile 23 Jahren hat Haring, die für den ÖKV Frauental startet, mit Agility begonnen. „Damals ist diese Sportart gerade aufgekommen, ich hab es ausprobiert und war sofort total begeistert“, erinnert sich die Tillmitscherin an die Anfänge. Von ihrem „Clooney“ kann sie nur schwärmen: „Er ist so intelligent, will immer was tun, arbeitet gerne. Er ist mit der gleichen Leidenschaft dabei, wie ich. Wir passen wirklich super zusammen.“

Über 400 Schleifen und Pokale hat sie in all den Jahren bei Wettbewerben im In- und Ausland gesammelt. Was sie am Agility so fasziniert? Haring: „Es fordert Mensch und Tier körperlich und geistig. Und man muss sich als Team wirklich verstehen.“

Das kann Ullrich-Pansi, die national und international sehr erfolgreich ist, nur bestätigen: „Babou und ich, wir kennen einander in- und auswändig. Und das braucht es auch, um auf so hohem Niveau unterwegs zu sein.“ Der französische Hütehund Babou begeistert sie Tag für Tag aufs Neue. „Sie hat eine unglaubliche Arbeitsintelligenz, ist enorm schnell und trotzdem hoch konzentriert. Babou ist einfach hundert Prozent meins.“

Apropos Erfolg: Ein weiteres Mitglied des ÖKV Frauental ist super unterwegs. Uschi Temmel mit ihrer Labradorhündin "Lilo" hat sich für die Agility-Europameisterschaft Ende Juli qualifiziert.

