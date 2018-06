An die 100 Beobachter aus dem In- und Ausland sind heute bei der Grenzschutzübung "ProBorders" dabei. Erster Auftritt für die neue Polizeieinheit "Puma".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grenzschutzübung in Spielfeld hat begonnen © Rombold

Mehr als zwei Jahre lang lag das Grenzmanagement in Spielfeld im Dornröschenschlaf. Heute sorgen Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek (beide FPÖ) dafür, dass zumindest wieder für einen Tag Leben in die verwaiste Zelt- und Containerstadt am Grenzübergang einkehrt. An die 600 Polizisten und Soldaten spielen bei der Übung „ProBorders“ einen Flüchtlingsansturm durch.