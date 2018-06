Bub dürfte beim Spielen am Bauernhof Luke übersehen haben und stürzte zweieinhalb Meter auf Bretterboden. Er wurde ins Spital geflogen.

Der Bub wurde vom Rettungshubschrauber ins Spital geflogen © KLZ/Eder

Ein elfjähriger Bub ist am Samstagvormittag in der Südweststeiermark durch eine Futterluke gestürzt und hat sich dabei verletzt. Er war etwa zweieinhalb Meter tief gefallen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.