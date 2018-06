Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Stadt Deutschlandsberg“ feiert die legendäre „Häf’n Rock“-Zeit am 30. Juni mit einem Konzert ein Revival. Wir werfen einen Blick zurück in diese bewegte Ära.

Erinnerung an ein legendäres Konzert: „Häf’n Rock“ am 26. Mai 1990 im ehemaligen Gefängnishof © Heinz Pansi

Gefängniszellen voller Jugendlicher, dröhnende Bässe, schrille E-Gitarren und jede Menge Spaß? Das gab’s nur in Deutschlandsberg! Anfang der 1980er Jahre erwachte hinter den Mauern des alten Gerichtsgebäudes die alternative Musik- und Kulturszene der Bezirkshauptstadt zum Leben. Der „Häf’n“ wurde zur Keimzelle einer ganzen Ära. Sie gipfelte in drei legendären „Häf’n Rock“-Konzerten. Am 30. Juni 2018 wird es ein Revival geben. Bands von damals werden wieder auf der Bühne stehen.

Der Musiker und Tontechniker Wolfgang Kleindinst hat zu diesem Anlass eine Chronik verfasst. Er erinnert sich gerne an jene Tage, war er doch selbst von Anfang an mit dabei: „Das alte Gefängnis war vom Verfall gezeichnet, schmutzig und desolat. Mit einfachsten Mitteln haben die Bands in den Zellen ihre Proberäume eingerichtet. Rock, Blues und Jazz-Rock waren damals die angesagten Musikstile. Viele brachten sich das Spielen selbst bei. Der Zulauf war groß. So entstand eine einzigartige freie, kreative Szene.“

Die Band „Na&“ im Häf’n auf einem Bild aus dem Jahr 1982 © K.K.

Doch wie begann es? Ende der 70er Jahre war das Gefängnis bei den von Walter Weiss organisierten Landsberger Kulturfesten erstmals zur „Häf’n Galerie“ umfunktioniert worden. Die erste Band vor Ort war „Rock und Bluse“, die später in die Formation „The Isolierband“ mündete. Neben Bandleader Gerhard Neubauer fanden Wolfgang Pollanz, Wolfgang Kleindinst, George Blindhofer und Walter Mlekuz hier eine musikalische Unterkunft.

Es folgte die Hard Rock Band „Emerald“, von der sich einige Musiker schließlich ab 1986 als „Southern Comfort“ dem Blues Rock verschrieben. Bandmitglied Bernd Sackl, Inhaber der Bluegarage in Frauental, erinnert sich: „Die Akustik in den Zellen ließ sehr zu wünschen übrig. Dafür war sie im Gefängnishof umso besser.“ Übrigens traten „Southern Comfort“ in erweiterter Besetzung auch als „W.W. Big Nose Blues Band“ auf.

Das Revival Am 30. Juni lassen die Bands „Unter Anderen“, „Southern Comfort“ „Wooch“ und „Attention“ alte Zeiten wieder aufleben. Letztere haben sich extra für diesen Anlass noch einmal zusammen getan. Erstere sind seit damals aktiv. Beginn ist um 18 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende. Die Veranstaltung findet am ehemaligen Gelände des alten Bezirksgerichts in der Kirchengasse statt. Die Chronik wird dort und im Gemeindeamt Deutschlandsberg erhältlich sein.

Weitere Bands waren „Unter Anderen“ und „No Age“ mit der Nachfolgegruppe „Gizeh“. „Na &“ wurde später zur Band „Attention“ mit Sänger Hans Lechner. „Dr. Wutsch and the Cookies“ nennen sich heute „Wooch“ und setzten sich zum Teil aus Musikern der Gruppe „Madhouse Ltd.“ zusammen. Einzelne Musiker spielten zeitgleich in mehreren Bands. Insgesamt standen sechs Zellen als Proberäume zur Verfügung.

Ein Musiker war tatsächlich im Häf'n

Manfred Galli, Sänger der damaligen Gruppe „Fat Stock“ gilt bis heute als einziger echter Gefangener der „Häf’n Rock“-Ära. Er wurde versehentlich eingesperrt, musste eine ganze Nacht in der Zelle ausharren, und wurde erst spät am nächsten Tag entdeckt.

Von „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ ist in der Chronik keine Rede. Insgesamt dürfte es im Gefängnis sehr kultiviert zugegangen sein. Und das obwohl die „Jugend hinter Gittern“ alle Freiheiten hatte. Die Gemeinde stellte das Gebäude ohne eine einzige Auflage zur Verfügung. So entstand ein reges Kulturleben mit Lesungen, Vernissagen und Konzerten.

1982 wurde der Verein „Jugendhaus“ gegründet. Ein eigens eingerichteter Clubraum mit Bar wurde zum Treffpunkt der jungen Deutschlandsberger. Erich Sabetzer unterstützte die Jugend von Gemeindeseite. Doch schließlich waren auch die Tage im „Häf’n“ gezählt.

Das desolate Gebäude sollte 1990 endgültig abgerissen werden. Daraufhin organisierte man ein Protestkonzert im Gefängnishof. So kam es zum Titel „Häf’n Rock“. Da sich der Abriss verzögerte gab es 1991 und 1992 erneut einen musikalischen Aufschrei. Doch das Ende war nicht aufzuhalten. Später fanden einige Bands im „Gleisberghaus“ in der Oberen Schmiedgasse eine neue Heimat. Doch die „Häf’n“-Ära war Geschichte.