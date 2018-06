Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 20-Jährige wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins LKH Deutschlandsberg gebracht © (c) Robert Lenhard

Bei Bauarbeiten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bergla (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) wurde am Dienstag der Sohn des Bauherrn unbestimmten Grades verletzt. Der 20-Jährige wollte gegen 9.45 Uhr von einer Leiter herabsteigen. Dabei stürzte er aus noch nicht geklärten Umständen drei Meter tief in die bereits betonierte Baugrube ab. Der Mann zog sich Verletzungen am Kopf zu und war zuerst bewusstlos. Der verständigte Feuerwehr- und Distriktsarzt leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte zur Unterstützung den Notarzt sowie die örtliche Feuerwehr. Diese konnte den Verunfallten nach der Erstversorgung mittels Schaufeltrage über einen Leiterweg aus der Baugrube bergen. Das Rote Kreuz transportierte den Mann zur weiteren Behandlung ins LKH Deutschlandsberg.