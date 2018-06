Bereits zum zweiten Mal konnte die Polizei am Sonntag in Leibnitz einen Exhibitionisten fassen. Er gab zu, sich vor mindestens fünf Frauen entblößt und onaniert zu haben.

Der Exhibitionist trieb im Naturparkzentrum Grottenhof sein Unwesen © Robert Lenhard

Einen schon länger gesuchten Exhibitionisten konnte die Polizei am Sonntag im Raum Leibnitz fassen. Seit Anfang Juni langten bei der Polizeiinspektion Leibnitz mehrere Anzeigen über einen Mann ein, der sich im Naturparkzentrum Grottenhof vor Frauen entblößt haben soll. So auch am Sonntagnachmittag, als eine Passantin einen weiteren Vorfall dieser Art beobachtet hatte und die Polizei alarmierte. Diese leitete sofort eine Fahndung ein, aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz als Täter ausgeforscht werden.

Wiederholungstäter

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der Mann schon einschlägig amtsbekannt ist. Im Oktober 2016 wurde er ebenfalls im Naturparkzentrum Grottenhof auf frischer Tat ertappt. Damals stellte sich heraus, dass er 45 Mal vor Erwachsenen und Kindern onaniert hatte. Diesmal gab der Mann gegenüber der Polizei zu, in den letzten beiden Wochen zumindest vor fünf Frauen geschlechtliche Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben. Da der Polizei die Daten der Damen nicht bekannt sind, ersucht die Polizeiinspektion Leibnitz etwaige Opfer, sich unter der Telefonnummer 059133/6160 zu melden. Auch Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich zu melden. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.