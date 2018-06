Aus noch unbekannter Ursache geriet in Petzelsdorf ein Siloballen in einer Halle in Brand. 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Das Wirtschaftsgbäude war bereits in Vollbrand © FF Gussendorf

Im Obergeschoß einer Wirtschaftshalle in Petzelsdorf (Gemeinde Groß St. Florian) im Bezirk Deutschlandsberg geriet am Sonntagnachmittag ein dort gelagerter Siloballen aus derzeit noch unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehren Groß St. Florian, Gussendorf, Michlgleinz, Tanzelsdorf und Kraubath wurden zu diesem Brandeinsatz alarmiert - rund 80 Mitglieder rückten zu dem Einsatz aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren der Dachstuhl und der Heuboden des Wirtschaftsgebäudes, das inmitten von dicht besiedeltem Gebiet steht, bereits in Vollbrand.