Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werksleiter in Gleinstätten, Franz Oswald, und Wienerberger-Chef Mike Bucher (rechts) © Ballguide/Grosschädl

Hände, Roboter und digitale Werkzeuge greifen ineinander, um tagtäglich 600 Tonnen Material zu Mauerziegeln und Dachziegeln zu verarbeiten. 1881 begann die Ziegelproduktion in Gleinstätten, der Standort mit drei Werken und eigenem Tonabbau ist heute der größte der Wienerberger-Gruppe in Österreich, betont Mike Bucher. Der in Augsburg aufgewachsene Manager wurde von Prefa geholt und leitet seit Kurzem den Baustoffkonzern Wienerberger in Österreich. Tondach Gleinstätten ist seit heuer eine 100-Prozent-Tochter. Eine von Buchers Aufgaben ist die gesellschaftsrechtliche Verschmelzung.

Mehr zum Thema Tondach Gleinstätten Fünf Tage vom Rohstoff bis zum Dachziegel

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.