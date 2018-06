Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Regionalteamleiterin Anna Sigmund, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Klemencic, Go-On-Leiterin Verena Leutgeb, Benedikta Möstl, Leiterin des psychosozialen Dienstes Leibnitz, und Julia Kadletz © Barbara Kluger

Suizid ist die häufigste Todesursache in Österreich. Drei Mal so viele Menschen sterben durch Suizid wie durch den Straßenverkehr. In Zahlen: Im vergangenen Jahr gab es 1204 Suizide und 436 Verkehrstote. Die Steiermark liegt mit 204 Fällen im Österreich-Schnitt ganz vorne. Im Bezirk Leibnitz stirbt ungefähr jede dritte Woche jemand durch Suizid. „Das sind sehr hohe Zahlen“, sagt Verena Leutgeb, Leiterin der Go-On Suizidprävention Steiermark. Seit 2011 gibt es dieses Präventionsprojekt.

