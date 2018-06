Die Feuerwehr Leibnitz wurde am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Tiefgarage alarmiert.

© RK LB

Gestern Nachmittag begann in einer Tiefgarage am Johann-Fux-Weg in Linden ein abgestellter BMW zu brennen. Der Rauch breitete sich rasch aus. Mehr als 20 Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Leibnitz sowie der Feuerwehr Kaindorf rückten aus, um den Brand zu löschen. Die Anfahrt war aufgrund vieler Baustellen schwierig. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden, auch in der Garage gibt es Schäden.