PKW-Unfall heute früh in Bad Gams: Fahrer krachte in Böschungsmauer.

Auto krachte in Böschung

Unfall in Bad Gams © FF Bad Gams

Zu einem Unfall rückte heute in den frühen Morgenstunden die Freiwillige Feuerwehr Bad Gams aus. Auf Höhe der Firma Landmaschinen Horvath war ein Fahrzeuglenker frontal in eine Böschungsmauer gekracht. Das Fahrzeug war in einer Kurve von der Straße abgekommen.