Vor vier Wochen gab es auf der neuen Straße an der Bahntrasse bei Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) einen Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten. Anrainer und Bürgermeister hoffen auf einen Umbau der Strecke. Bei den ÖBB winkt man aber ab.

Die Unfallstelle an der Gruberstraße bei Groß St. Florian © Wieser

Der Unfall war dramatisch. Ein Riesenglück, dass es keine Todesopfer gab. Am 11. Mai in den frühen Morgenstunden kam ein Kleinbus, besetzt mit vier Erntehelfern, zwei Pflegerinnen und zwei Fahrern aus Rumänien, in einer unübersichtlichen Kurve von der neuen Gruberstraße bei Groß St. Florian ab. Das Fahrzeug, das zu schnell unterwegs war, schlitterte der Leitschiene entlang, kippte um und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Drei Personen wurden schwer verletzt. Fraglich, ob sie je wieder ganz gesund werden.

